'Sugar lady': La lujosa vida de la mujer “madura” que sale con 'sugar daddies'

Londres, Inglaterra.- Samantha White es originaria de Londres, tiene 45 años de edad, dos hijos que ya son adultos, es instructora de Pilates y también una 'sugar lady', algo que ella misma describe como una “versión madura” de una 'sugar baby', es decir, una mujer que sale con caballeros mayores y económicamente estables.

De acuerdo con reportes sobre la poco convencional vida que la londinense inició hace aproximadamente dos años, 'Lady Samantha', como es conocida por sus ‘daddies’, llega a recibir hasta más 600 dólares a la semana como regalo de parte de sus amantes, además de que a su lado ha podido disfrutar de lujosas comodidades de hoteles cinco estrellas e incluso los hombres con los que ha salido han llegado a pagarle la renta de su casa.

Según describe Daily Mail, Samantha se unió a la plataforma 'seeking.com' hace un par de años, portal a través del cual las mujeres pueden contactarse con 'espléndidos' hombres en búsqueda de una cita.

White se decidió a adoptar ese estilo de vida luego de haber estado soltera por tres años y de que una amiga de ella le sugiriera convertirse en una 'sugar lady'.

Cuando vi por primera vez lo que era ser una ‘sugar lady’, el aspecto financiero fue lo que más me atrajo. Me dio curiosidad y le di una oportunidad. No he vuelto a mirar a atrás desde entonces”, relató Samantha.