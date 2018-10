Sujeto le corta el cuero cabelludo a su pareja por no quere tener sexo con él

Barranquilla, Colombia.- Susana Vega desató la furia de su ahora expareja al negarse tener relaciones sexuales con él por lo cual el sujeto decide cortarle el cuero cabelludo.

La pareja habían terminado hace dos meses, debido a los ataques de celos y las agresiones físicas que José Castro le sometía a la mujer.

Castro salió de su cuarto hacia la sala, donde dormía Vega, con la intención de tener sexo con ella. Ante la negativa de la mujer, él empezó a ofenderla y a amenazarla.

Ese día yo me encontraba en la casa de una hermana de José, acompañada de mis tres hijos con quienes teníamos planeado pasar allí ese fin de semana festivo. En horas de la noche él me pidió estar con él, pero yo me negué. De inmediato él empezó a gritarme como loco, fue a la cocina tomó un cuchillo y se abalanzó sobre mí", relató la víctima.

Yo no podía hacer nada, grité lo más que pude, pero él me tomó con mucha fuerza y me puso boca abajo. Sentía como que me estaba matando en presencia de mis hijos, temía lo peor, incluso lo único que esperaba era que no atacara a mis pequeños", dijo a la emisora.

Los gritos despertaron a la hermana del agresor, quien al verla ensangrentada llamó a una ambulancia. Susana fue trasladada al Hospital Universidad del Norte con cuatro heridas profundas en su cabeza, por las que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente varias veces.

Ya han pasado dos meses del incidente y las cosas no han sido fáciles. Mi cabeza aún me duele, tengo dificultades para dormir y me faltan dos cirugías para volver a la normalidad. El cabello me está creciendo poco a poco", expresó la mujer.

La familia de ella había puesto una caución para evitar que se le volviera a acercar, y una demanda por inasistencia alimentaria. Castro fue capturado por las autoridades y se enfrenta a una condena por intento de feminicidio.