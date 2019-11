Terrible incendio deja dos niñas calcinadas en la habitación de su casa

Barranquilla, Colombia.- La madrugada de este martes se suscitó un terrible incendio en el cual dos niñas perdieron la vida, sus padres sufrieron graves quemaduras, y su hermano, un bebé recién nacido resultó con afecciones respiratorias por la inhalación de humo.

De acuerdo con los reportes, fatal siniestro tuvo lugar en un domicilio de Barranquilla, Colombia, donde las menores fueron calcinadas.

El fuego inició en el cuarto de las niñas, y hasta el momento se desconocen las causas que lo propiciaron, ya que al revisar el cableado, este se encontraba en perfectas condiciones.

Al lugar arribaron tanto elementos de la Policía como personal de Bomberos, quienes se dispusieron a brindar auxilio a las víctimas.

El papá intento salvar a las niñas, pero el fuego fue muy rápido, no le dio tiempo, no alcanzó, las niñas pidieron ayuda, pero los adultos no pudieron hacer nada", señaló un agente.