The Legend of Zelda: Ocarina of Time cumple su 20 aniversario en Japón

Tokio, Japón.- Hace dos décadas del lanzamiento original de 'The Legend of Zelda: Ocarina of Time'. Después de tantos años, el título para la consola Nintendo 64 todavía es uno de los mejores juegos de la historia, tanto así que generaciones han distfrutado y terminado la entrega múltiples veces y podrían seguir haciéndolo sin aburrirse.

El título llegó a las tiendas japonesas un 21 de noviembre de 1998, así que la comunidad celebra su 20.° aniversario. Esta entrega estuvo a cargo de varios de los creativos más importantes de Nintendo. El equipo de desarrollo estuvo conformado por Eiji Aonuma, Shigeru Miyamoto, Yoshiaki Koizumi, Koji Kondo y Toru Osawa, por solo mencionar a algunos.

El lanzamiento de 'The Legend of Zelda: Ocarina of Time' (TLOZ: OOT) en Nintendo 64 fue todo un fenómeno que logró revolucionar la concepción de los videojuegos y darle un giro total a un género. La saga ya contaba con una buena popularidad, pero fue con esta entrega que se posicionó como una de las favoritas de los jugadores.

Actualmente, el juego continúa a la cabeza en los títulos mejor valorados en Metacritic y todavía se le ve en las listas de los mejores títulos de la historia. Además, con el paso de los años, The Legend of Zelda: Ocarina of Time se convirtió en una pieza vital para entender la historia de la saga y su cronología.

El paso de la franquicia a un entorno tridimensional permitió a los desarrolladores hacer puzzles más complejos. Además, se incorporaron sistemas de batalla y exploración que marcaron estándares para la época.

Las capacidades creativas de los desarrolladores se materializaron con éxito gracias a la simultaneidad niño-adulto en Link, una serie de calabozos con un buen nivel de reto, una narrativa interesante y enfrentamientos con jefes que sin duda quedaron grabados en la memoria de muchos.

El éxito de TLOZ: OOT fue tal que después volvió con TLOZ: Collector's Edition y posteriormente hizo su debut en la Virtual Console de Wii. Nintendo decidió después adaptarlo y pulirlo en una versión portátil para Nintendo 3DS llamada TLOZ: Ocarina of Time 3D.

Se cumplen 20 años del lanzamiento en Japón de The Legend of #Zelda: Ocarina of Time. ¿Qué recuerdos te trae esta aventura clásica para Nintendo 64? pic.twitter.com/8Vcn0WrssN — Nintendo España (@NintendoES) 21 de noviembre de 2018