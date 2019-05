Theresa May presentará el viernes nuevo proyecto para aprobar el Brexit

Londres, Reino Unido.- La primera ministra, Theresa May, anunció este miércoles 22 de mayo que el viernes 24 presentará el proyecto de ley sobre el acuerdo del Brexit con el objetivo de que los diputados tengan tiempo de estudiarlo y analizarlo antes de que sea votado los primeros días de junio.

Adicionalmente, May solicitó a los parlamentarios que apoyen la tramitación de esta legislación para asegurar la salida del Reino Unido de la Unión Europea, luego de haberse rechazado en tres ocasiones anteriores.

De acuerdo a lo señalado, el proyecto se basa en las promesas que hizo May a los diputados a cambio de la aprobación, entre las que destaca votar eventualmente para decidir si debe celebrarse un segundo referéndum de su mandato, y en caso de perderlo, irse del Gobierno.

Sin embargo la situación para May y su proyecto no luce alentadora.

El dirigente laborista, Jeremy Corbyn, indicó este miércoles

El nuevo plan de Brexit de May no es más que una versión reempaquetada del anterior. El Gobierno no ha modificado su postura".