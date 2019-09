Tiroteo en Waltmart de Indiana deja un herido; es el segundo en menos del año

Hobart, Indiana.- Una agresión armada en un Waltmart ubicado en la ciudad de Hobart, Indiana, dejó como saldo a una persona herida de bala y dos detenidos.

De acuerdo con reportes, se arrestó al presunto tirador y a una mujer cómplice del agresor.

Según se describe, es el segundo tiroteo que se registra en esa tienda en menos de un año, establecimiento ubicado en la línea fronteriza con Illinois.

La Policía de Hobart indicó a DailyMail.com que el ataque armado se derivó de un altercado personal entre el tirador y la víctima, quienes se conocen, lo cual descarta el temor de otro tiroteo con las mismas motivaciones políticas del ocurrido en una tienda de El Paso, Texas.

El Departamento de Policía de Hobart quiere reiterar que no hay peligro para el público y que este fue un incidente aislado entre dos personas que se conocen. No hay amenaza activa en este momento, no hay motivación política de la que estemos conscientes", expuso el capitán Jim Gonzales en un pronunciamiento.