''Yo no tuve un escándalo sexual": Exabogado de Trump daría más datos

Estados Unidos.- Michael Cohen, es el antiguo defensor personal del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El abogado habló con la prensa al salir de su casa en Manhattan para ir a la prisión de Otisville, Nueva York.

El defensor fue condenado por evadir impuestos, mentir al Congreso y pagar a dos mujeres sobre la supuestas relaciones amorosas que mantuvieron con Trump.

¿Cómo es que soy el único?", dijo en una entrevista con The New Yorker. "No trabajé para la campaña. Trabajé para él. ¿Y por qué soy yo el que va a la cárcel? No soy yo el que se acostó con la estrella del porno", añadió, haciendo referencia a Stormy Daniels, una de las supuestas mujeres que obtuvo dinero en secreto.