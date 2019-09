Trágico aniversario: Mueren en brutal choque al volver del "viaje de sus vidas"

Georgia, Estados Unidos.- Una pareja originaria de Georgia murió en un accidente después del "viaje de sus vidas" a Baton Rouge, Luisiana, a donde se dirigían a ver la apertura de la temporada de futbol universitario de Georgia Southern contra Luisiana State y celebrar su 25 aniversario de casados.

Danny Hagan, de 45 años y su esposa Julie, de 43, murieron el domingo por la noche luego de que su auto derrapara en la carretera cerca de Swainsboro, Georgia. El conductor perdió el control del vehículo en la lluvia y se impactó contra un árbol.

Danny fue pronunciado muerto en la escena y más tarde murió su esposa en el hospital. La pareja tuvo tres hijos, Matthew, Joshua y Madison, todos estudiantes en la Universidad Georgia Southern.

Este es, por mucho, el peor dolor con el que me he topado y no puedo encontrar palabras para describir mis sentimientos", dijo Madison en una emotiva publicación en Facebook.