Tras orden de aprehensión, Evo Morales da declaraciones; ya tiene abogados

Buenos Aires, Argentina.- Evo Morales, expresidente de Bolivia, habló sobre la orden de aprehensión en su contra emitida por la fiscalía de La Paz.

Es injusta, ilegal e inconstitucional. No me asusta”,expresó en su declaración desde el barrio porteño de Colegiales.

Desde 1989 todos los presidentes hasta el 2005 (año ene el que fue elegido para la presidencia) todos los mandatarios me procesaron por terrorismo, sedición, narcotráfico y hasta asesinato. Les he ganado a todos”, agregó.

Los fiscales Jhimmy Almanza y Richard Villaca acusaron a Morales de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. Y, en consecuencia, ordenaron a fiscales, policías y/o funcionarios públicos que se debe aprehender al expresidente a la fiscalía.

Evo declaró que ya está en contacto con sus abogados y que ofrecerá una conferencia de prensa el jueves para dar precisiones sobre su respuesta a la orden.

Usted sabe que soy presidente o ex presidente, por lo que no me corresponde un proceso ordinario sino un juicio de responsabilidades”, indicó a los medios presentes.