Tras paranoia por coronavirus, joven asiático es agredido por dos hombres

Londres, Reino Unido.- Un joven estudiante de Singapur que vive en Londres, recibió una fuerte golpiza por parte de desconocidos, luego de que pensaran que tenía coronavirus.

Fue mediante Facebook, donde el chico identificado como Jonathan Mok, explicó que vive en Inglaterra desde hace meses, sin embargo por las vacaciones viajó a su tierra natal y al regresar dos hombres lo tacharon de portador del virus.

Los hechos se dieron por la calle, Oxford, luego de que peatones gritaron “él tiene coronavirus”, y como acto seguido procedieron a golpearlo sin parar.

De repente, el primer golpe me dio en la cara y me tomó por sorpresa. Me siento realmente enojado. Es ridículo que personas sean discriminadas así por ser asiáticas”, declaró.