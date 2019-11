Tras rechazar apelación, Corte ordena a Trump entregar declaraciones fiscales

Washington D.C., Estados Unidos.- Una Corte de Apelaciones rechazó el recurso del presidente Donald Trump y ordenó a la firma que lleva la contabilidad del mandatario estadounidense para que entregue sus declaraciones de impuestos de los últimos años a la Fiscalía de Nueva York, que lo está investigando.

A principios de octubre, un juez federal de Nueva York rechazó el argumento de inmunidad contra procesos criminales que Trump alegó, luego de ser requerido por la Fiscalía de Manhattan para que entregara esas declaraciones de fiscales, y el mandatario apeló esa decisión.

No obstante, un panel de tres jueces del Tribunal de apelaciones se pronunció sobre el caso y consideró que las autoridades han requerido los documentos a la firma de contabilidad Marzars, no a Trump, por lo que el asunto de la inmunidad presidencial no procede.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance, busca las declaraciones de impuestos como parte de una investigación criminal sobre Trump y el negocio inmobiliario de su familia, las cuales el presidente se ha negado a entregar una y otra vez.

