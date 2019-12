Tras resultados de biopsia, Bolsonaro descarta padecer cáncer de piel

Brasilia, Brasil.- Este sábado, Jair Bolsonaro informó que tras ser someterse a análisis médicos, se descartó la posibilidad de padecer cáncer de piel y se mostró tranquilo para continuar con sus funciones.

El mandatario brasileño dio a conocer los resultados de la biopsia, procedimiento que le fue realizado para retirarle unas verrugas de la cara y la oreja.

Se hizo una biopsia y no dio nada. Si fuera un cáncer, ¿cuál es el problema? Lo diría. Si hay que cortar la oreja, que me la quiten. No estoy preocupado con eso”, reveló el presidente.