Tras ser rescatada, así está niña captada sola mientras comía alimento para aves

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- La niña de dos años que fue captada en video mientras se encontraba sola, sucia, comiendo alimento para aves de corral tirado en el suelo y deambulando sin que nadie la supervisara en el patio de su casa, continúa bajo el cuidado de las autoridades, esto mientras su mamá pide perdón por lo ocurrido y que le permitan volver a estar a cargo de ella.

El video causó indignación hace algunas semanas y, tan pronto como el caso llegó al conocimiento de las autoridades, la Secretaría de Bienestar Familiar decidió retirar a la menor de la vivienda.

De acuerdo con reportes, se descubrió que la niña tenía un golpe en la cara y estaba llena de pintura de aceite en el cuerpo.

Una mujer llamada Esperanza recibió la encomienda de ser la madre sustituta de la pequeña, quien indica se encontraba en condiciones físicas deplorables cuando llegó a estar bajo su cuidado.

Semanas después de haber sido rescatada, la menor presenta un notable cambio y mejoría en su estado físico, y Esperanza asegura que ya ha comenzado a decir algunas palabras como "mamá" y "papa", ya que cuando recién fue retirada de su casa no podía hablar lo más mínimo.

Por su parte, la madre de la menor asegura estar desconsolada luego de que le quitaran a su hija y, en declaraciones para Univision Noticias, aseguró que lamentaba lo ocurrido.

Desde que me quitaron a mi hija ya no quiero comer, porque sin ella yo no puedo vivir", expuso entre lágrimas la joven madre.