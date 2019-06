Tras su divorcio por infidelidad, mujer denuncia a motel y al banco

Buenos Aires, Argentina.- Una mujer de origen argentino demandó a un banco y a un hotel por supuestamente haber ocasionado su divorcio, luego de que su marido se enteró de su infidelidad por un cobro de la tarjeta de crédito.

Los hechos se dieron luego de que la chica pagó con la tarjeta bancaria de su padre, al estar con su amante en el motel Villa Gobernador Galvez, en Santa Fé, Argentina. Motivo por el cual le llegó el cobro a su progenitor, quien le preguntó a su hija frente a su esposo sobre dicho monto.

Entonces el marido descubrió el engaño y decidió pedirle el divorcio, luego de 11 años de matrimonio. Ante este hecho la fémina demandó al banco y al motel por supuestamente influir en su divorcio, al mostrar los cargos de la tarjeta.

Ante la querella interpuesta, un juez de lo Civil y Comercial, Marcelo Quaglia, aseveró que esta no cumplía con lo regulado por la ley, por lo que no procede, al añadir que no violaba la privacidad del consumidor puesto que sabría que su padre sería informado dichos cargos.