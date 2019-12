Tras tomar peligrosa droga, joven se le atraviesa a camión y muere aplastada

Lincolnshire, Inglaterra.- Una joven de 19 años de edad perdió la vida al pararse frente a un camión en movimiento después de tomar un medicamento japonés, el cual no cuenta con licencia en el Reino Unido y provoca peligrosos efectos secundarios, se indicó en una investigación.

Grace Brockelsby fue arrollada por el transporte que conducía Marc Gibbins y murió más tarde en el hospital. Tan solo horas antes, la joven había estado en una clínica para una evaluación psiquiátrica, ya que sufría problemas de salud mental desde hacía cinco años.

En una investigación presentada ante una Corte, se expuso que el medicamento japonés contra la ansiedad podría haber afectado la habilidad cognitiva de Grace en ese momento.

Grace Brockelsby/Lincolnshire Live/Mirror

Pese a que el forense Paul Smith explicó que Grace se paró frente al camión de forma deliberada, aseguró que no habían evidencias suficientes para sugerir que la trágica situación fue un suicidio.

Asimismo, Smith mostró su solidaridad hacia el conductor del camión, quien se comprobó con una investigación que viajaba al límite de velocidad y no tuvo ninguna culpa en la fatal colisión.

Se describe que un video captó el momento del trágico accidente. Las imágenes muestran que Grace observó directamente al camión de Marc Gibbins, caminó hacia el transporte, le dio la espalda y se preparó para recibir el impacto, esto el pasado 5 de junio Boston, Lincolnshire.

Grace sufría problemas de salud mental desde hacía cinco años, incluida la anorexia. La joven había sido hospitalizada en dos ocasiones por intencionales sobredosis de medicamentos prescritos.

Asimismo, la chica regularmente exponía a profesionales de la salud mental que tenía pensamientos suicidas, pero también decía que no atentaría contra su vida porque no quería angustiar a su familia. Grace no mostró señales de alguna vez haber actuado para hacer realidad esos pensamientos.