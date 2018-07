Tres hombres son devorados por leones en Tanzania

Dodoma, Tanzania.- Había tres cazadores buscando rinocerontes en Sudáfrica, se metieron a propiedad privada y fueron devorados por un grupo de leones.

Los cazadores iban armados con fusiles y un hacha, los tres entraron a la reserva de Sibuya a primera hora de la mañana el pasado dos de julio. Al día siguiente, fueron encontrados muertos y mutilados, declaró Nick Fox, dueño de la reserva.

Se encontraron en medio de una manada de leones y no tuvieron demasiado tiempo para reaccionar”, explicó el propietario. No sabemos cuántos eran (los cazadores), no ha quedado gran cosa de ellos”, añadió Nick Fox, quien reconoció que “han encontrado la ropa de tres personas”.