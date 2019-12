Tripulante de avión chileno siniestrado envió misterioso audio tras despegue

Santiago de Chile, Chile.- Un mensaje de audio que un miembro de la tripulación del avión chileno Hércules C-130 envió a un familiar es investigado por las autoridades, quien reportan usó la aplicación WhatsApp para hacerlo llegar.

De acuerdo con reportes, las Fuerzas Armadas de Chile verificaron y confirmaron la existencia del audio, el cual se cree fue enviado después del despegue de la aeronave militar.

Se describe que en el audio el miembro de la tripulación expone que el avión estaba sufriendo "una falla eléctrica" y que “el itinerario se debía mantener hasta aterrizar en el continente blanco”. Según trascendió, el pasajero hizo llegar el mensaje a su madre.

Arturo Merino, comandante en jefe de la fuerza que ha expuesto no creer que haya sobrevivientes tras el siniestro, habló sobre los reportes del mensaje de audio y aseguró que el piloto "no puede hacer despegar el avión si es que todos los problemas que tenía el avión de mantenimiento, o alguno que aparezca, no son solucionados".

Además de afirmar que no se descartarán líneas de investigación, Merino indicó que por el momento no existen registros sobre que haya habido una falla elétrica en el avión.

Como es conocido, el lunes pasado la aeronave militar despegó de Chabunco, Chile con destino a la base Presidente Eduardo Frei Montalva, en la Antártida, sin embargo, perdió el contacto con los operadores cuando sobrevolaba el paso Drake.