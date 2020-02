Trump amenaza el régimen de Nicolás Maduro: "Puede haber sanciones serias"

Nueva Delhi, India.- Este martes Donald Trump lanzó una advertencia en contra de Nicolás Maduro, señalando que EU está preparando nuevas sanciones para el régimen del venezolano.

Desde una rueda de prensa en Nueva Delhi, el presidente estadounidense expresó: "Puede haber sanciones muy serias, se verá algo en relación con eso en un futuro no muy distante"

Hoy no tiene comida, no tiene agua ni medicinas. Es increíble lo que ha pasado. Estamos mirando a Venezuela muy de cerca y no nos gusta, para nada", agregó.