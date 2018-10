Trump anuncia que pondrá fin al tratado de armas nucleares con Rusia

Washington, EU.- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que su Gobierno pondrá fin al tratado de armas nucleares de rango medio (INF), que EU rubricó en 1987 con Rusia, al acusar a Moscú de haberlo violado.

Tras finalizar un mitin de campaña en Nevada para las legislativas de este noviembre, Trump lo confirmó al ser preguntado por los periodistas.

Rusia ha violado el acuerdo. Lo han estado violando durante muchos años y no sé por qué el (ex) presidente (Barack) Obama no negoció ni se retiró", dijo el multimillonario.