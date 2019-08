Trump le dice "cerda" a su hija Tiffany y evita tomarse fotos con ella

Washington, EU.- Madeleine Westerhout, quien era asistente de confianza del presidente estadounidense Donald Trump, dejó el cargo el pasado jueves tras haber compartido información íntima de la familia del mandatario .

Westerhout platicó durante una cena 'off record' con periodistas de Nueva Jersey.

Los eventos 'off record' son encuentros en donde se entiende que los asistentes no ventilarán lo que ahí se platique , lo cual no ocurrió.

Westerhout reveló que

El presidente Trump le llama cerda a su hija menor Tiffany y evita tomarse fotografías con ella por considerar que tiene unas libras de más".

Además la exasistente también dijo que el mandatario "le preocupan los hábitos alimenticios" de su hijo Barron, de 13 años.