"Trump no tiene razones para amenazar a Venezuela": Nicolás Maduro

Caracas, Venezuela.- Según Nicolás Maduro, el Gobierno de Donald Trump está muy interesado en Venezuela ya que solo quiere sus riquezas, como petróleo; oro; gas; diamantes; hierro y agua.

Venezuela no se va a rendir nunca. Empieza a levantarse una ola de conciencia, de sensibilidad mundial. Y cada día que pase va a haber un repudio más grande a Donald Trump. Acá no va a haber guerra ni intervención militar. Pero esto no quiere decir que no nos preparemos para defender nuestra tierra que es sagrada".