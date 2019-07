Trump pregunta a esclava sexual si por violarla le dieron el Premio Nobel

Washington, EU.- El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca a un grupo de sobrevivientes de persecución religiosa y en cierto momento, tuvo un bochornoso episodio con la activista yazidí Nadia Murad, torturada por el Estado Islámico.

En agosto de 2014, fue secuestrada y retenida por el EI, fue violada y abusada múltiples veces, y el 1 de junio de 2017, después de tres años, fue liberada.

Cuando Trump platicó con Nadia en cierto momento le preguntó:

A lo que Nadia contestó afirmativamente.

"Increíble", dijo el mandatario. "¿Y por qué razón te lo dieron? ¿Puedes explicarlo?", volvió a cuestionar el presidente.

"¿Por qué razón?", respondió Nadia algo sorprendida, y contestó:

No por violarme. Porque después de todo lo que me pasó no me rendí. Dejé claro a todos que el EI violó a miles de mujeres yazidíes. Fue la primera vez que una mujer de Irak habló de lo que le pasó".