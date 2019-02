Trump protegerá declaración de emergencia nacional, dice su asesor

Washington, EU.- El presidente de EU, Donald Trump, "protegerá" la emergencia nacional, aseguró este domingo el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller, que no descartó que el gobernante vete una posible acción del Congreso para bloquear su decisión.

El funcionario, consultado sobre la posibilidad del veto presidencial, insistió en que Trump protegerá la medida con la que pretende reunir casi 8 mil millones de dólares para erigir unos 376 kilómetros para el muro fronterizo.

Para Miller, el hecho de que se esté hablando de una resolución de desaprobación "muestra que este es un tema legal" e insistió en las razones esgrimidas por el mandatario, que ha calificado como una "crisis humanitaria" la situación en la frontera con México.

Esta es una amenaza en nuestro país, no en el extranjero. No en Bielorrusia. No en Zimbabue. No en Afganistán ni en Siria ni en Irak, sino aquí. Y si el presidente no puede defender este país, entonces no puede cumplir con este juramento constitucional de cargo", añadió.