Trump se burla de la película 'Parásitos': "Es de Corea del Sur ¿qué demonios?"

Colorado, Estados Unidos.- Durante un mitin de campaña en el estado de Colorado, Donald Trump criticó a La Academia por entregar el Oscar a Mejor Película a Parásitos.

¿Cómo de malos fueron los Oscar este año? Y el ganador es una película… ¡de Corea del Sur! ¿De qué demonios va todo eso?", manifestó el presidente de EU.

Tenemos suficientes problemas con Corea del Sur, con el comercio. Además de eso, les dan la mejor película del año. ¿Era buena? No lo sé. Recuperemos Gone with the Wind, ¿por favor? Sunset Boulevard… Tantas películas geniales", añadió.

Asimismo, Trump aprovechó para criticar a Brad Pitt, quien fue el ganador del Oscar a Mejor Actor de Reparto con la cinta de Once Upon a Time in Hollywood.

Y luego tienes a Brad Pitt, nunca fui un gran admirador suyo. Se levantó, dijo una pequeña cosa sabia. Es un tipo poco sabio", dijo.

Luego de las palabras de Trump, el publicó llenó el lugar de risas y abucheos a la Academia de Hollywood, responsable de entregar los Premios Oscar.