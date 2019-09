Trump y su mapa alterado con plumón para decir que 'Dorian' iba a Alabama

Washington D.C., Estados Unidos.- El presidente Trump advirtió a varios estados, entre ellos Alabama, que el huracán 'Dorian' los golpearía "más duro de lo espeado", el pasado primero de septiembre.

El propio Servicio Meteorológico Nacional tuvo que corregir el error del presidente de los Estados Unidos.

A pesar de ello, el mandatario insistió y dijo que las críticas que recibió por ese comentario eran noticias falsas.

Para ello, mostró un mapa del Distrito de Aguas del Sur de Florida, argumentando que la trayectoria de 'Dorian' sí podía afectar al estado de Alabama.

Y no conforme, hoy miércoles presentó un mapa oficial del Servicio Meteorológico Nacional para incluir a Alabama en el paso de la tormenta, el cual visiblemente se observa manipulado con un marcador color negro .

Los mapas oficiales: el que mostró Trump, modificado (izquierda) y el que mostró el Servicio Meteorológico federal

Los reporteros que asistieron a la sesión informativa le preguntaron si sabía quién lo había hecho y le mostraron la comparación de ambos documentos.

Trump respondió:

No lo sé. No sé, no sé ''

El presidente dijo que no fue él y que no sabe quién lo pudo haber hecho. La Casa Blanca no reveló que el mapa haya sido alterado.

Cabe señalar que cuando el mandatario era cuestionado, varios asistentes notaron un marcador negro personalizado con su firma justo en su escritorio.

Incluso, algunos de sus asesores que intercambiaron notas.