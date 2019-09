“Tu seno se ve extraño": La 'ofensa' de un hombre a su esposa le salva la vida

Mánchester, Inglaterra.- Las agallas de un hombre para hacer un comentario sobre el cuerpo de su esposa permitieron que la mujer se enterara a tiempo del terrible mal que ponía en peligro su vida.

Louise Stephens-Pantoja, de 48 años, asegura que le debe la vida a su esposo Oliver, de 28, luego de que este tuviera el valor de decirle que uno de sus senos se veía "extraño" mientras estaban recostados en la cama.

Días después de dicho comentario, realizado en febrero pasado, Louise fue diagnosticada con cáncer de mama.

La mujer relató que, un domingo por la mañana y mientras estaban recostados sobre su cama, Oliver comenzó a estarla pinchando mientras ella hablaba por teléfono con su mamá.

Después de eso, él me dijo que mi seno se veía un poco extraño. Yo no me había dado cuenta de que hubiera algo malo, era un bulto no visible cuando estaba de pie y derecha, así que si no fuera por Oliver, yo hubiera podido ser diagnosticada hasta que fuera muy tarde", expresó Louise.