Últimas palabras de la chilena asesinada en Colombia: "Me fue mal, perdí todo"

Bucaramanga, Colombia.- Después del asesinato en Bucaramanga de la mujer chilena, supuestamente cometido por su exnovio, se han revelado cuales fueron las últimas palabra de la víctima.

Ilse Ojeda reconoció en la última conversación con su familia que quería regresar a Chile tras la situación que vivió, ya que estaba muy arrepentida de llegar a Colombia.

Alejandra Ojeda, hermana de la mujer reveló las palabras que dijo Ilse antes de morir:

En ese video ella dice: 'Chiquillos, me fue mal, perdí todo, no tengo un peso. Lo único que quiero es volver a Chile. Yo soy joven. La plata va y viene. Me voy al mar de nuevo, voy a trabajar, y no hallo la hora de estar con todos ustedes, abrazarlos y sentir poco menos su cariño', una cosa así", dijo Alejandra.