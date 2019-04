Un enamorado hombre emprende romántica campaña callejera

Medellín, Colombia.- Una transitada calle del barrio Laureles, al occidente de Medellín, sorprendió esta semana a los habitantes y transeúntes del mural. Dos pancartas gigantes con una declaración de amor aparecieron en los postes de luz y ya especulan que fue de un hombre arrepentido por sus infidelidades.

Princesa: hay amores que duran para siempre, aunque no se besen, aunque no se toquen, aunque no se vean. Te adoro con todo mi corazón", dice uno de los nostálgicos mensajes que, al parecer, un hombre enamorado le dejó a su amada.