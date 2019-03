Un enfermero celebra sus 30 con la adopción de un bebé abandonado

Buenos Aires, Argentina.- Un enfermero de nombre Matías Devicenzi, de 31 años, decidió adoptar a un pequeño que había sido abandonado en el hospital al poco tiempo de nacer. Ambos tuvieron una gran conexión, Matías le dijo: "Negro, si me abrís los ojos te llevo a casa".

Matías expresó que todos le decían que estaba loco por querer adoptar al bebé, ya que él tenía 29 años y se encuentra soltero, que no sabía en lo que se iba a meter.

El enfermero se anotó de inmediato en el registro de adopción y después se sometió a todas las entrevistas posibles. Santino (el bebé) fue operado por problemas en su vejiga.

El día que Matías cumplió 30 años, le otorgaron la custodia del pequeño.

Hoy, dos años después, Santino tiene muy buena salud, es un niño muy independiente y desenvuelto.

Es todo lo que no imaginé nunca. Hubo una gran conexión desde el primer día en que nos conocimos. Cuando me preguntan por qué lo adopté, la respuesta es muy simple "él me eligió a mí", agregó el enfermero.