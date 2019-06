Un grupo de personas se desnudan para protestar contra Facebook e Instagram

Nueva York, Estados Unidos.- Un grupo de personas protestaron de una forma inusual, desnudos, a fuera de las oficinas de Facebook en la sede de New York.

La queja de las personas es hacia Facebook e Instagram y su veto hacia los desnudos artísticos, que especifican en las reglas de privacidad de cada red.

La protesta que fue apoyada por el hashtag #WeTheNipple se realizó en colaboración con la Coalición Nacional contra la Censura (NCAC, por sus siglas en inglés).

Además de que fue fotografiada por el famoso estadounidense Spencer Tunick, quien es famoso por realizar más de 120 desnudos a gran escala en público, en todo el mundo.

La sesión fotográfica fue organizada por el grupo de derechos de las mujeres Grab Them by The Ballot.

Estamos desafiando la censura de la desnudez femenina artística por parte de Facebook y los estándares comunitarios de Instagram”, informó Them by The Ballot.

La misión de The Grab Them by The Ballot es empoderar a las mujeres en la positividad del cuerpo y alentar la participación de votantes en 2020.

Pero la fundadora del grupo, Dawn Robertson, aseguró que el grupo fue censurado por Facebook luego de publicar imágenes de desnudos artísticos de mujeres.