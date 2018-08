Un hombre deja un extraño mensaje tras estrellar un avión robado

Seattle, EU.- Un avión de Alaska Airlines que fue robado por un empleado de la compañía se estrelló en el estado de Washington, apuntaron el viernes funcionarios del aeropuerto de Seattle.

Los funcionarios señalaron en Twitter que un empleado de la compañía “condujo un despegue no autorizado sin pasajeros”.

Testigos reportaron haber visto el avión siendo perseguido por aviones militares cerca del aeropuerto.

La oficina del sheriff del condado Pierce indicó en Twitter que la información preliminar indica que un mecánico se robó el avión. Agregó que el estrello pudo haber sido causado por el mecánico “haciendo acrobacias aéreas o simplemente falta de habilidad como piloto”.

Una vocera de la Guardia Costera manifestó que la agencia estaba respondiendo a un reporte de una columna de humo y posible accidente aéreo y que una embarcación fue enviada a la escena.

Previamente, Alaska Airlines expuso que hubo un “despegue no autorizado” de un avión. La aerolínea le manifestó a The Associated Press que el avión es un Q400 de Horizon Air y se piensa que no hay pasajeros a bordo.

Horizon Air es parte del Alaska Air Group y cubre rutas cortas en el oeste de Estados Unidos.

El Q400 es un avión turbohélice de 76 asientos.

El departamento del sheriff señaló que estaba conduciendo una investigación exhaustiva de los antecedentes del hombre, cuyo nombre no fue dado a conocer de inmediato.

El individuo podía ser escuchado en grabaciones de audio diciéndoles a los controladores aéreos que era un "hombre acabado".

Un controlador aéreo llamó al hombre "Rich" y trató de convencerlo para que aterrizase el avión.

"Hay mucha gente que me quiere. Va a decepcionarles oír lo que hice ... soy un hombre acabado, quizás me faltan unos tornillos".