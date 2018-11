Un hombre que sobrevivió a la tribu que mató a un joven cuenta su experiencia

India.- El octogenario antropólogo indio TN Pandit es una de las pocas personas que ha tenido contacto con la tribu de los sentineleses que vive en las islas Andamán, en la India.

En 1973 y 1991 formó parte de expediciones que buscaban establecer contacto con sus habitantes. A 27 años de distancia, recordó el primer viaje como el encuentro más memorable de su carrera en el que, al igual, que John Allen Chau, se enfrentó a una situación tensa con los nativos. La diferencia es que él está vivo y el estadounidense no.

Chau fue asesinado por los sentineleses luego de ser llevado hasta la isla por pescadores, ya que se había fijado el objetivo de evangelizar a sus habitantes, quienes el 17 de noviembre fueron vistos arrastrando su cuerpo por la playa, para enterrarlo.

Pandit recordó que cuando visitó la isla también se enfrentó a una situación tensa.

Cuando iba a regalarles unos cocos, me separé un poco del resto de mi equipo y comencé a acercarme a la orilla. Un joven sentinelés hizo una mueca curiosa: tomó su cuchillo y me indicó que me cortaría la cabeza. Inmediatamente llamé al barco y me retiré rápidamente.

"El gesto del chico es significativo. Dejó claro que no era bienvenido", expresó y recordó que la expedición de la que formó parte llevaba regalos para los habitantes como ollas, sartenes, cocos, herramientas y cuchillos.

"También íbamos con tres hombres de otra tribu local, los onge, para que nos ayudaran a 'interpretar' el habla y el comportamiento de los sentineleses", expresó.