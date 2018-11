Un padre mata al violador de su hijo y luego se entrega a la Policía

Buenos Aires, Argentina.- Un hombre que violo a siete menores de edad fue asesinado por el padre de una de sus víctimas, de acuerdo con la información de la policía.

El occiso fue identificado como Darío Fernández, de 36 años de edad, el cual había violado a seis niños del colegio 73 de Lavallol en Argentina, pero cuando abuso del séptimo menor el padre no lo pensó dos veces e hizo justicia por sus propias manos.

Luego de haber matado al abusador de su hijo, el padre se entregó a las autoridades y confesó su crimen.

La comunidad de la zona le han expresado su apoyo y no han dudado en salir a las calles para exigir que lo dejen libre. Rocío, la madre del niño.

La noche del crimen le mentí a mi hijo, le dije que había hablado con Darío y que me había contado toda la verdad. Ahí es cuando el nene reaccionó sorprendido y me dijo: '¿Cómo hablaste con él?, si me dijo que no te diga nada'. Mi hijo me contó que Darío lo tocó, que le había bajado los pantalones y que le compraba gaseosas y golosinas para atraerlo”, agregó la mujer.