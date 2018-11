Un sobreviviente de Las Vegas pierde la vida en la masacre de California

Los Ángeles, EU.- Un sobreviviente de la masacre de Las Vegas perdió la vida la noche del miércoles en la de California.

Telemachus "Tel" Orfanos, de 27 años, estaba en el bar Borderline, a 10 minutos de su casa en las afueras de Los Angeles, cuando Ian David Long entró al lugar, abrió fuego y lo mató a él y a otras 11 personas antes de suicidarse.

La madre del joven, Susan Schmidt-Orfanos, no quiere que le digan que lo sienten mucho y a cambio exige que el Congreso actúe para que nadie más se vea en la situación de que su hijo no regrese a casa.

"Mi hijo estaba en Las Vegas con muchos de sus amigos y regresó a casa", le dijo la mujer al Canal 7 de ABC en Los Ángeles el jueves. "Anoche no regresó a casa. Y no quiero oraciones, no quiero pensamientos, quiero control de armas y ruego a Dios que nadie más me envíe sus oraciones. Lo que quiero es control de armas. !No más armas!".

Veterano de la Marina de Estados Unidos, Telemachus Orfanos trabajaba allí en el bar Borderline, de acuerdo con reportes de amigos en Twitter reproducidos por varios medios. Según CBS News, tenía un tatuaje de un casco de gladiador.

En su cuenta de Facebook hay una foto de cuando tenía 18 años y formaba parte de los Boy Scouts con categoría de Eagle Scout (Explorador Águila), un rango que sólo alcanza un cuatro por ciento de los miembros de la organización.

En el bar Borderline estaban también otros sobrevivientes de la masacre de Las Vegas que esta vez volvieron a salvarse de las balas, de acuerdo con reportes del propio Canal 7 local de la cadena ABC.

Las Vegas queda registrada como la mayor masacre cometida en Estados Unidos con armas de fuego. Murieron 58 personas y otras 500 salieron heridas o lesionadas.