Un video desmiente a mujer: Denuncia que un niño la asaltó sexualmente

Nueva York, EU.- Una mujer acusó a un niño moreno de nueve años de haberle tocado el trasero. Una mujer blanca llamada Teresa Klein, llamó el miércoles al 911 para reportar un presunto asalto sexual por parte del niño.

En un video grabado inmediatamente después del incidente y compartido en Facebook se ve a la mujer hablando por teléfono con la Policía cerca de una tienda en Nueva York. El niño acusado, su madre y su hermana pequeña se encuentran a pocos metros de ella, y los dos menores están llorando.

"El hijo me agarró el trasero y la madre decidió gritarme", se oye a Klein en el video. Más tarde, las denuncias de la mujer fueron desmentidas por la grabación de la cámara de seguridad del local. Las imágenes dejan claro que el niño la había rozado con su mochila cuando pasó por detrás de ella en un estrecho pasillo cerca de la salida de la tienda.

Después de ver las imágenes, Klein se disculpó ante el niño. "Joven, no sé cómo te llamas, pero lo siento", anunció la mujer citada por The New York Times. El video de Klein ha desatado una ola de indignación y críticas en las redes. Muchos internautas indicaron que un niño de nueve años ni siquiera entiende el concepto de 'manosear' a alguien.

Tampoco faltaron los internautas que caracterizaron el incidente como el último ejemplo de una situación en que una persona blanca sensible llama a la Policía para denunciar a personas de piel negra por razones dudosas. Muchos detractores atribuyen motivos racistas a Klein.