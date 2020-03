"Un virus matará a millones": Bill Gates habría predicho el coronavirus

Ciudad de México.- En abril de 2015 Bill Gates habría anticipaba la llegada del coronavirus (Covid-19), situación que superaría la capacidad de reacción de la humanidad.

Fue durante una charla TED, donde Gates hizo esta declaración un año después de que se evitara un brote del ébola. En su opinión, el mundo no estaba preparado para una pandemia.

Yo he seguido por medio de herramientas de análisis de casos para rastrear la erradicación de la poliomielitis y determinamos que le problema no es que hubiese un sistema que no funciona lo suficientemente bien, sino que no hemos creado un sistema en absoluto".