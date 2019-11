Empresa española despide a modelo tras saber que padece cáncer de mama

Bilbao, España.- La modelo Inés Sainz fue despedida por una empresa de Bilbao, después de que anunciara que le fue diagnosticado cáncer de mama.

Sainz acudió al ginecólogo luego de descubrirse unas manchas en la piel, ahí, le informaron de la enfermedad y la empresa de la que era imagen le terminó su contrato sin avisar.

En todos mis contratos especifico en una cláusula que para rescindir de mis servicios hay que avisar con un mes de antelación, y ellos no lo hicieron", indicó.

La modeo reveló que la agencía también le quedó a deber una factura de mil euros, y asegura que no iniciará un proceso judicial: "No voy a denunciar legalmente porque me sale otro tumor. El estrés también tiene mucho que ver con esto".

Tengo cáncer, pero sé que lo voy a superar. No quiero que sea un drama", expresó Inés en redes sociales, donde sus fans le han mostrado todo su apoyo.