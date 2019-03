Una familia denuncia a una maestra por arrodillar a su hija durante horas

Valledupar, Colombia.- La maestra, Ruth María Brito, fue acusada de maltrato físico hacia una niña que es su alumna, pero la docente negó haber castigado a la pequeña y aseguró que en sus 40 años de docencia, nunca ha maltratado a ningún menor.

Yo a ella no le he pegado, no la he arrodillado, nunca la he tocado”, declaró la maestra e una entrevista de un canal colombiano llamado El Caracol.