Una mujer causa gran polémica por amamantar a su hija de casi 10 años

Inglaterra, Reino Unido.- Gran controversia a generado una mujer al darse a conocer la noticia de que amamantó por casi 10 años a su hija, tras este hecho, la redes sociales han 'reventado' con todo tipo de comentarios.

Durante una entrevista, Sharon Spink, de 50 años, reveló que dio a conocer su historia debido a que buscaba la importancia de romper el estigma del amamantamiento en niños mayores, pues considera que se crea un gran vínculo entre madre e hijo.

Asimismo, dio a conocer todos los beneficios que esto le contrajo a su hija, pues aseguró que rara vez se enfermaba y cuenta con un sistema inmunológico fuerte.

Es bueno que el niño tenga el control de cuándo quiere destetar, en lugar de forzar el problema. Ella naturalmente se autodestetó a principios de este año… Fue un proceso gradual y su elección. Se estaba alimentando una vez al mes aproximadamente si no se sentía bien o se sentía un poco agotada, ahora ella no lo ha hecho por cerca de dos meses”, explicó la mujer.

Su historia ha generado críticas y señalamientos, incluso señala que la han agredida al grado se señalarla como pedófila, y fenómeno.

La primera vez me molestó porque no estaba acostumbrada, pero Charlotte sabe que no es verdad y la gente que me importa sabe que no es verdad. Le explico que son personas que no nos conocen ni a nosotros ni a nuestra situación. Nuestra familia y amigos son muy buenos, expresó Spink.