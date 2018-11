Una mujer de 50 años da a luz a cuatrillizos en el Reino Unido

Reino Unido.- Tracey Britten, una mujer de 50 años y abuela de ocho nietos, ha acaparado la mirada de todo el mundo tras convertirse en madre de cuatrillizos.

Britten dio a luz a tres niñas y un niño, los cuales logró gestar gracias a la fecundación in vitro. La mujer tiene tres hijos y ocho nietos, siempre deseo otro bebé.

La mujer comenta que siempre deseo gemelos en la familia, así que considera a los pequeños un regalo.

No me veo como de 50 y no me siento como de 50. La gente puede decir lo que quiere. No conocen mi historia", expresá Tracey ante las criticas recibidas por redes sociales.