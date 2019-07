Una mujer es atacada brutalmente por jauría de perros ovejeros en Argentina

Punta Mogotes, Argentina.- Un hombre de nombre Julio Ferrari informó que su hija, de 30 años, fue salvajemente atacada por tres perros ovejeros alemanes en Punta Mogotes.

La infortunada mujer se encuentra en terapia intensiva en la Clínica del Niño y la Madre. Los médicos la reportan como “delicada” de salud.

El papá de Guadalupe, la víctima del ataque de la jauría, también agradeció que gracias a la ayuda de un ciudadano fue que pudo separar a los perros y así evitar que mataran a su hija. Lo describe como el que "le salvó la vida.

También agradeció la rápida llegada del personal sanitario de la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Mogotes y de un policía.

Las palabras del hombre fueron:

Mi hija me contó que este hombre, que no sé su nombre y que le agradezco profundamente, espantó a los perros porque sino la mataban. Los animales le destrozaron las piernas, en una de ellas la mordieron más de 20 veces. Tiene comprometidas brazos y piernas. Por suerte no le mordieron la cara. Más allá de la operación de 3 horas que tuvo ayer, va a tener varias cirugías reconstructivas”.