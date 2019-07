Usuarios de Facebook convocan a realizar un mega asalto al Área 51

Nevada, EU.- Luego de que un internauta ‘lanzó’ un evento en Facebook en el que convoca a las personas para asaltar el Área 51 de Nevada, Estados Unidos, más de 300 mil usuarios han afirmado que participarán.

Con el fin de poder encontrar aliens en el lugar, estos le pusieron a misión Storm Area 51, They Can’t Stop All of (Área 51 de la tormenta, no pueden detener a todos), en el que además invitan a sus participantes a una carrera.

Por el momento, este se encuentra programado para el próximo 20 de septiembre, en el cual piensan aclarar algunas teorías del lugar.

Cabe mencionar que este evento se produjo luego de que un grupo de senadores, informó sobre cosas encontradas por parte de Marina, que entre ellos se encuentra un avión no identificado.