VIDEO: Bebé desaparecida logra ser encontrada con feo mensaje en la piel

Tegucigalpa, Honduras. - Una familia vivió una historia de terror luego de que la integrante más joven del hogar, una bebé recien nacida, desapareciera en su propia casa y reapaciera con extrañas marcas en la piel.

Rubenia, madre de la menor comentó para un programa de noticias local, que luego de haberle dado de comer, fue acostarla, pero cuando volvió a revisarla y no la encontró, se percató que había desaparecido.

Me fui a la cocina a hacer aseo y cuando regresé ya no estaba, la busqué desesperadamente junto a la abuela por toda la casa, en varias ocasiones, casi cinco horas de no saber nada de mi hija", contó la mamá de la bebé.