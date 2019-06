(VIDEO) Captan a niñera que golpea y grita a bebé en guardería de Argentina

La Plata, Argentina.- A través de redes sociales se difundió un video que muestra el momento en el que una niñera agrede a una bebé de cuatro meses.

Los hechos ocurrieron en la guardería Aventuras en Pañales ubicada en La Plata, Argentina.

Carolina Penzi se dio cuenta que su hija Pilar tenía varios moretones y fue cuando tomó acciones e interpuso una denuncia.

Ese día, cuando la fui a retirar a Pili, la encuentro con la carita colorada, con una marca en el pómulo, no sonreía, no me miraba, agotada de llorar. Cuando le saco el abrigo, me encuentro con una marca de apriete en el brazo. Ahí llamé a mi marido para hacer la denuncia”, comentó.