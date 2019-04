(VIDEO) Encuentran a niño que fue abandonado por 'pollero' en un campo

Texas, EU.- Autoridades de Estados Unidos, de la Patrulla Fronteriza, hallaron a un niño de tres años que lloraba y deambulaba solo, en un campo de maíz en Texas.

Tras darse a conocer el caso, una pareja, de origen mexicano, se contactó con una televisora estadounidense para decir que eran los padres del menor.

Según narraron, el pequeño vivía con un tío en México, quien habría pagado cuatro mil dólares a un 'pollero' para que el niño cruzara ilegalmente la frontera.

Los supuestos padres radican en Nueva York y se dijeron asombrados por el hecho, pues les dijeron que el cruce sería de otra manera.

La madre del menor manifestó:

"Yo la verdad, cuando vi que un niño había aparecido ahí, (en la TV) dije no puede ser, ese no es mi hijo, porque nosotros no quedamos así, no habíamos dicho que iba a pasar de esa manera. ¿cómo nosotros vamos a arriesgar así a mi hijo?"