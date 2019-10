VIDEO: Hermano de joven asesinado por policía perdona y abraza a la culpable

Texas, EU.- El hermano de Botham Jean, joven que fue asesinado por la expolicía de Dallas Amber Guyger, brindó su perdón a la mujer, le expuso que no le deseaba nada más que el bien y pidió abrazarla, esto durante la audiencia en la que se sentenció a la exagente a 10 años de prisión.

No quiero decir de nuevo o por centésima vez lo que tú has hecho o lo mucho que nos has quitado. Creo que sabes eso. Pero yo solo espero que vayas con Dios con toda la culpa, toda las cosas malas que pudiste haber hecho en el pasado", expuso Brandt Jean a Amber Guyger desde el banquillo de testigos.