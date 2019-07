(VIDEO) Joven confronta a familia tras dejar en medio de la calle a su perro

Huila, Colombia.- Un motociclista siguió a una familia en un auto, quienes habían abandonado a su perro en medio de las calles de Huila, en Colombia.

El joven grabó este hecho, donde se puede observar que el animal en ningún momento dejó de correr detrás del vehículo con la esperanza de regresar con sus dueños.

Amigo, eso a una mascota no se le hace. Señora, si usted no lo quiere, no lo puede abandonar así, mire ese perrito viene corriendo detrás de usted", expresa el motociclista.