VIDEO: Mexicana atrapada en Wuhan por brote de coronavirus pide auxilio

Wuhan, China.- Una joven mexicana de 23 años, de nombre Valeria Díaz Hernández, vive en Wuhan, China, desde hace cuatro años y medio.

Valeria fue a esa ciudad para estudiar la licenciatura de Economía y Tratado Internacional, sin embargo ahora está atrapada precisamente en donde se dio el brote de coronavirus llamado 'Neumonía de Wuhan'.

La vibrante ciudad que la cautivó hoy luce vacía, fantasmal. Ante el brote del nuevo virus, los artículos escenciales para sobrevivir se venden a cuentagotas.

Wuhan está aislada por las autoridades. No hay transporte, comercios, bancos, gente en las calles, nada. Por esa razón pidió ayuda hace una semana a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Valeria cuenta con carne en el congelador y comida enlatada para una semana y media. Ya no tiene efectivo, no tiene forma de que sus padres, desde México, le depositen y en las pocas tiendas no aceptan tarjeta de crédito.

Solo le queda un poco del dinero de la renta de su departamento que tal vez alcance para comprar comida para máximo dos semanas más, si es que el supermercado abre.

La joven dice estar dispuesta a pasar una cuarentena donde le indiquen las autoridades mexicanas, pero que requiere ayuda.