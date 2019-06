(VIDEO) Mujer cachetea y jala el cabello de su hija para vengarse de su ex

Santiago, Chile.- Una mujer chilena se grabó golpeando a su hija de 2 años aparentemente para enviar el video al padre, que está preso en una cárcel de Chile.

En las imágenes, la mujer agrade a cachetadas y jalones de pelo a la pequeña hablándole a la cámara:

Mira lo que hago con tu hija. Mira lo que hago con tu hija porque no la quiero”,

La madre identificada como Carolina Ximena Tapia de 38 años fue capturada por las autoridades de Santiago. Allegados de la mujer señalaron que siempre maltrataba a la niña y que no era la primera vez que agredía a una persona.

Ximena, consideró en una entrevista que hay madres "peores" que ella pese al reconocer que agredió a la menor.

Me sentí mal, me bloqueé. Todos cometemos errores y no soy la única, hay mamás que son peores que yo".