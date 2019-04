(VIDEO) Política india abofetea a un hombre por manosearla en público

Bangalore, India.- Esta semana la actriz y política india Khushbu Sundar, se ha vuelto famosa debido a su manera de reaccionar, tras ser víctima de tocamientos en la ciudad de Bangalore, Estado meridional de Karnataka.

En esa localidad participó en un acto de campaña de cara a las elecciones generales que se celebran en la India en siete fases entre el 11 de abril y el 19 de mayo.

Mientras que algunos asistentes le lanzaban pétalos de flores, Sundar se abría paso entre la multitud, al término de un mitin de Rizwan Arshad, candidato local por el partido Congreso Nacional Indio.

Al aglomerarse la gente más y más, un hombre aprovechó la ocasión para acercarse a ella por la espalda y manosearla, ante lo cual Sundar se dio la vuelta y le propinó una fuerte bofetada al presunto acosador. Ella explicó a medios locales:

Me tocó, me di la vuelta y empecé a caminar. Entonces me tocó por segunda vez y fue cuando me volví y le abofeteé"